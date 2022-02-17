Söylemezsem Olmaz adlı programda yorumculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. Sahte hesabından yapması gereken yorumu kendi hesabından yaparak kendisini öven Seren Serengil, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alan Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil, yaptığı hata ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Gülşen’in sahne kıyafetini eleştirip bir benzerini giyerek eleştiri oklarının hedefi haline gelen Seren Serengil, kendi hesabı ile sahte hesabını karıştırınca olanlar oldu.

Serengil, sahte hesabından yapması gerekeni kendi hesabından yaptı. Arka arkaya iki paylaşım yapan Serengil, kendine övgüler yağdırdı.

Kendi kendini ifşa eden Serengil, sosyal medyada alay konusu oldu. Konserinden ve öz çekimlerinden bir kesit paylaşan Serengil, kendine özgü dolu sözler sarf etti. Başka hesaptan övgü dolu sözler paylaşması gereken Serengil, sosyal medyanın azizliğine uğradı.

İşte Seren Serengil’in alay konusu olan paylaşımları;