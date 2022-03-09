Bodrum Masalı dizisi ile tanınan güzel oyuncu Serel Yereli, oyunculuk kariyerinin ardından müzik kariyeri yapmak için İngiltere’ye yerleşti.

Oyunculuk kariyerini bir kenara bırakıp müzik sektörüne yönelen genç oyuncu ilk klibini çekmek için kolları sıvadı. Serel Yereli başarıları kadar sosyal medya da paylaştığı gönderileriyle de gündemde ve akıllarda kalmayı başarıyor.

İlk klibini çeken Yereli kamera arkasından paylaşım yapmaya devam ediyor. Ünlü güzel jartiyer giydiği anları paylaştı ve “İnanılmaz bir ekiple ilk müzik videomu çektik” dedi.

Hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum

Londra’ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli açıklamasında ”Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim” demişti.