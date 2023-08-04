Oyunculuğu bırakıp İngiltere’ye yerleşen ve burada müzik sektörüne giren Serel Yereli, yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile yazışmalarını ifşa etti. Güzel şarkıcının kendisine özel mezarlık yaptıracağını söylediği ve “Sana da yapayım güzel bir yer” dediği mesaj görenleri şaşırttı.

Yereli, bu yazışmayı “Sen seç beğen al, ben yatarım” mesajıyla Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

Tilki ise bu mesajlaşmayı paylaşarak “’Yanlış anlaşılma olmasın, yaşarken kendimi hor kullanırım ama ölüme saygım sonsuz” notunu düştü.