Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Serel Yereli, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu İzmir’de aldı. Tatilin tadını çıkaran Yereli, kayalıkların üzerinde verdiği pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Pembe bikinisiyle kamera karşına geçen güzel oyuncu, arka arkaya yayınladığı fotoğraflar herkesi kendine hayran bıraktı.

Formda görüntüsü ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun “Deniz kızı gibi” notuyla paylaştığı kareler bazı sosyal medya kullanıcıları, “Cennetten bir melek eksildi”, Güneşin kızı”, “Bu kız halis mi?”, “Gerçekten bir melek” gibi yorumlarda bulundu.