Tarkan‘ın 17 Şubat’ta yayınladığı ‘Geççek‘ isimli şarkı için yapılan yorumlar devam ediyor. Kimi kitlelerce eleştiri oklarının hedefi olan ‘Geççek’ şarkısı için bir yorum da Serdar Ortaç‘tan geldi. Blue TV’de yayınlanan 40 Programına katılan Serdar Ortaç, Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtladı. Sertar Ortaç’a yöneltilen ‘Geççek’ sorusu üzerine Ortaç, olayın gereksiz bir polemiğe dönüştüğünü söylemesi üzerine “Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkıda çok dinlenecek bir şarkı değil ki. Lay lay lom ben de yaparım. Sözleri evet güzel” şeklinde konuştu. Ortaç, politik şarkı sorusuna ise, “Senin az evvel söylediğin neden politik şarkı yapmıyorsun sorusunun cevabı. İşte bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte” ifadeleriyle yanıt verdi.