Sıkıntılı günlerini geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı geldi. Ünlü şarkıcı Cansu Dere’ye platonik olarak aşık olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan yıllar sonra itiraf geldi. Oyuncu Cansu Dere’ye 20’li yaşların başında platonik olarak aşık olduğunu açıkladı.

Ortaç, konuk olduğu ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Serdar Ortaç, “20’li yaşların başında Cansu Dere’ye platonik olarak aşıktım!” diyen Ortaç, ‘Nehir Gözlüm’ şarkısını da Dere için yazdığını belirtti.

“Nehir Gözlüm şarkısını onun için yazdım”

Cansu Dere’ye sevgisinden hiç bahsetmediğini söyleyen Ortaç, “Nehir Gözlüm’ şarkısını da onun için yazmıştım.” dedi.

“Cansu mahvedecek beni!” diyen Serdar Ortaç’ın şarkısındaki “Bana evet diyecek misin, yoksa öpüp gidecek misin, nehir gözlüm aşkın için her şeyini verecek misin?” sözleri de dikkat çekti.