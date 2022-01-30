Çocuk sahibi olmak için geciktiğini söyleyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, muhabirlerin “Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtla tartışma yarattı.

Ortaç, bu soruya ”Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane… Yazık…” şeklinde yanıt verince sosyal medya karıştı!

Kürtaj olmayı tercih eden kadınlar arasında tanıdık isimler olduğunu itiraf eden Ortaç, “Var, kaç tane oldu… İstemediler, gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum” dedi.

Oyuncu Gonca Vuslateri ise Serdar Ortaç’ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Gonca Vuslateri, “Bu nasıl leşlik” diye yazdı.