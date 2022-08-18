Geçtiğimiz gün stüdyo girişinde kameralara yansıyan Serdar Ortaç, muhabirlerin sorularını görmezden gelmedi. “Önüme bir senaryo geldi, bayıldım. Hayatım film oluyor.” sözleri ile müjdeli yapımın haberini verdi.

Serdar Ortaç: Japona benzeyen biri oynasın

Müslüm, Bergen, Dilberay gibi bir çok dev ismin hayatını konu alan filmlerin hakkında yorum yapan Serdar Ortaç, “Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım” sözleri ile kendi hayatının beyazperdeye yorumlanacağını bildirdi.

Muhabirler tarafından kendisine yöneltilen “Sizi kimin oynamasını istersini?” sorusuna karşı “Japon’a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım” cevaını verdi. Stüdyoya neden geldiğini ” ‘İlaç’ adında yeni bir şarkı yaptım. O yüzden stüdyoya geldim. 25 Ağustos’ta klibini çekeceğiz. ‘Canıma Minnet’ tarzında bir şarkı” diyerek ikinci müjdesini duyurdu.

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