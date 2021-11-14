Serdar Ortaç’ın borçlarıyla ilgili samimi itirafları

Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda Adana’da sahneye çıktı. Ortaç, konserde garip tavırlar sergileyerek Beşiktaş Kulübü hakkında argo ifadelerde bulunması geçtiğimiz aylarda çok konuşuldu.

“Geçmişi değiştiremiyorsunuz”

Geçtiğimiz gün sevenleriyle bir araya gelen Serdar Ortaç, kumar bağımlılığı hakkında, “Allah benim belamı versin. Zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz” dedi.

Eski eşine nafaka borcu

Ünlü şarkıcı, borçlarından fazlasıyla yakındı. Eski eşine nafaka borcu olduğunu itiraf ederek 500 bin lira kendi harcama yaptığını, 600 bin lira eski eşine nafaka borcu ve 10 milyon lira da bankaya borcu olduğunu itiraf etti.

“Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum”

Serdar Ortaç, çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmediğini soran muhabirlere, “Bu saatten sonra düşünmüyorum! Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum” cevabını verdi.