Kumar alışkanlığı ve kaybettiği paralarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın, zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını sattığı ve beş yıllık süre karşılığında 1 milyon TL aldığı ileri sürülmüştü.

Ünlü şarkıcının hazırlıkları devam eden ‘Best Of Serdar’ın haklarını da albüm çıkmamasına rağmen 200 bin TL karşılığında Ozan Çolakoğlu’na sattığı haberleri çıkmıştı.

Magazin basınında ‘Felaket Tellalı’ olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, magazin gazetecisi Bilal Özcan’ın canlı yayınına katılarak Ortaç’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Akay, “Kıbrıs’ta bulunan kaynaklardan öğrendiğim bilgiye göre, Serdar Ortaç kumar borcu nedeniyle ölüm tehdidi alıyormuş ve bu nedenle kredi çekmiş. Ayrıca şarkılarının da telif haklarını satmış. Serdar Ortaç kumarda 459 bin 670 dolar kaybetmiş” ifadelerini kulladı.

Akay, “Şarkılarının telif haklarını satmış, hem de parası kalmayınca evinde kumar oynamak için bir iş adamına satmış. Şarkılar Serdar Ortaç’ın imzasıyla kalsa da artık beş yıl boyunca telif hakkı alamayacak” dedi.