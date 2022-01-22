Ünlü oyuncu Cansu Dere ile ilgili aşk itirafıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, “Cansu Dere’ye platonik aşıktım” diyerek ‘Nehir Gözlüm’ şarkısını Cansu Dere’ye yazdığını söylemişti. Bu itirafın ardından Ortaç’ın bir dönem Nehir Erdoğan ile ilgili de çok benzer bir açıklaması olduğu ortaya çıktı.

“Platonik bir aşktı bu!”

Serdar Ortaç 2003’te bir TV programında karşılaştığı oyuncu Nehir Erdoğan’a vurulduğunu 2005’te şu sözlerle ifade etmişti:

“Gözümün önünden o tertemiz hali hiç gitmedi. Platonik bir aşktı bu… Bir gece oturup ‘Nehir Gözlüm’ü yazdım. Aylar, yıllar geçmesine rağmen kendisine bir türlü açılamadım. Keşke açılsaydım. Şu an yakın arkadaşım Ömer Durak ile birlikte.”