MS hastalığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Serdar Ortaç, buna rağmen konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Neredeyse her gün bir şehirde sahneye çıkan popçu, vaktinin çoğunu seyahat ederek geçiriyor.

Uyku problemleri de yaşayan Ortaç, haftanın neredeyse her günü konsere özel aracıyla gittiği için sağlığı adına yeni bir çözüm buldu. Ortaç, bu yüzden sahibi olduğu VIP minibüse özel tasarım bir yatak yaptırarak aracını eve dönüştürdü. Sanatçı, sosyal medyadaki canlı yayınlarını da minibüsünden yapıyor. Genellikle konserlerine gitmek için yola çıktığında uyuduğu öğrenilen popçu, neredeyse arabasında yaşamaya başladı.