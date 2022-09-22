Özbekistan’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali’nde Türk sineması için özer bir davet düzenlendi. Davette Burak Özçivit, Serdar Gökhan, Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın gibi ünlü isimler katıldı. Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay’ın törene katılan diğer Türk oyuncularla sahneye çıkmak istemediği ileri sürüldü. Usta oyuncu Serdar Gökhan da bu anlara şahit oldu.

Yeşilçam’ın yaşayan efsanesi Serdar Gökhan ise olayın iç yüzünü 2. Sayfa programına anlattı. Usta oyuncu, “12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. 2 boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar “Ben gelmem, ben çıkmam” diye bağrışmalar duydum” dedi.

“Önce oyunculuk öğrensin”

Burak Özçivit’i kıskandığı yönündeki haberlere ateş püsküren Serdar Gökhan “Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok” şeklinde konuştu. Burak Özçivit’e Serdar Gökhan, “İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin” ifadelerinde bulundu.

” Türkiye’yi temsilen gittiğimiz etkinlikte yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar” diyen Serdar Gökhan, “İçeriden duyuyorum sesleri; oturduğumuz yer kulisin önü ‘ben çıkmam’ diye bağıran bir ses duyuyorum erkek sesi… Burak’tan başka kim olacak bir o vardı arkada” dedi.

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