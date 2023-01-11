Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Seray Sever, ilk evliliğini bitirdikten sonra gönlünü “Manda Yuvası” filminin setinde tanıştığı Eray Sünbül’e kaptırdı. Geçen yıl Nisan ayında, ikiz bebeklerini kucağına alan Sever, geçmişte yaşadığı ihanet açıklamalarıyla gündeme geldi.

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Seray Sever, sevgililerinin sürekli onu aldattığını ve bu yüzden fobisinin oluştuğunu dile getiren Seray Sever, “Kendime güvenimi kaybetmeyerek ve en ufak bir şüphe duyduğumda uzaklaşarak bu fobiyi yendim” açıklamasını yaptı. Ünlü sunucu ve oyuncu Sever sözlerine “Bende kin tutma durumu yoktur. Yapan kendine yapar. Aldatan da aslında kendini aldatıyor. Eskiden biri beni aldattığı zaman çok sinirlenir ve beni nasıl aptal yerine koyar diyerek kişilik meselesi haline getirirdim.” şeklinde devam etti.