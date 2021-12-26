Ünlü oyuncu Seray Sever 2018 yılında evlendiği kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül’den ikiz bebek bekledikleri ve 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Sever’in, sunduğu Doya Doya Moda programı final yapınca kocasının yanında Bodrum’da yaşamaya başladı. 2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever uzun süredir hayalini kurduğu bebeğine kavuşuyor.

Seray Sever’in hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2. Sayfa’nın özel haberine göre, oyuncu 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor. Seray Sever daha önce yaptığı bir açıklamada “Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarfediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya… Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah’tan diyorum” demişti.