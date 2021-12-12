Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan ve programın final yapmasından sonra kocasının eşinin yanına giden ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever’in her zamanki gibi konuşulmaya devam ediyor.

Program bittikten sonra Bodrum’a giden Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ve ailesiyle pozlarını paylaştı. Babası ve annesinin olduğu bir kareye hesabında yer veren Seray Sever’in babasını görenler kendilerini tutamadı.

Paylaşımın altına “Kız baban mı? Nazar değmesin, akranın gibi duruyor.”, “Baban senden de benden de genç duruyor.” ve “Babanıza benziyorsunuz.” gibi yorumlar geldi.