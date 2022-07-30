16 Nisan’da ilk bebekleri Kurt Efe’nin doğumuyla anne-baba olma sevincini yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları için tuttukları dadıya 45 bin TL maaş verecekleri haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde vaktinin çoğunu ikiz bebekleri Sofia ve Alya ile geçiren Seray Sever de dadıların aldığı ücretlere sitem etti.

2018 yılında iş adamı Eray Sünbül ile dünyaevine giren Sever, dadılara verilen maaşlara dikkat çekti. Instagram hesabından Tatlıtuğ-Dizer çiftinin bebek bakıcısına ödeyeceği tutara tepkisini gösteren 49 yaşındaki ünlü sunucu, “İkizleri düşünün… Yabancı dadılar 1.500 dolardan (27 bin TL) kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor” sözleriyle uçuk fiyatlardan yakındı.