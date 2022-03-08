Güzel oyuncu Seray Sever’in babası bir süre önce entübe edilmişti. Sever’in babasından acı haber geldi. 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever’den üzücü bir haber geldi. Ünlü oyuncu ve sunucunun 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüse yenik düştü. Bir süredir hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi veren babasının ölüm haberini alan Seray Sever bu acı haberle yıkıldı.

Tamer Sever’in yarın Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.