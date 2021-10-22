Serap Paköz yaptırdığı estetik için bakın ne dedi?

Geçtiğimiz aylarda estetik yaptıran Serap Paköz, Seda Sayan’dan güç aldığını söyledi.

Ünlü sunucu Serap Paköz Etiler’de alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paköz, yaptırdığı estetik operasyon için, “kendimi iyi hissetmek için yaptırdım” dedi.

“Seda Sayan’dan güç aldım”

Serap Paköz Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Paköz şöyle konuştu, “Bazı kadınlar yıllardır yaptırıyor, haber olmuyor. Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan‘dan güç aldım ve kendimi iyi hissetmek için yaptırdım. Çok eleştiren de oldu. İlk başta çok tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranlarda bulunurum.”