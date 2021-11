Sephora Türkiye’den İlk Influencer Koleksiyonu

Sephora’nın ünlü markası Sephora Collection, makyaj ve güzellik konularında içerik üreten ünlü influencer Merve Özkaynak ile “herkes için güzelliğin gücü” sloganıyla şık bir koleksiyona imza attı.

Spontan anları, her koşulda kendini güzel hissetmeyle birleştiren Merve Özkaynak, Sephora ile güzellik tutkunlarının vazgeçilmesi olacak 7 özel ürün ile karşımıza çıkıyor.

Koleksiyon, keşfetme duygusuyla özgüveni kucaklayarak Sephora Collection’ın samimi, eğlenceli ve renkli dünyasına atıfta bulunuyor. Kendini renklerle ifade etmenin farklılığını ön plana çıkaran bu özel koleksiyon, güzellik tutkunlarının gün boyu her an’ına eşlik ediyor. Merve Özkaynak’ın kişisel güzellik yolculuğundan esinlenilen koleksiyonda; öz sevgi, öz saygı ve özgüven duygularının renklere yansıması sunuluyor. Koleksiyona ait her bir ürün, makyaj influencer’ının hayatına anlam katan başta kızı Melisa dahil olmak üzere seyahat rotaları ve vlog’larını kapsayacak şekilde tek tek özgün isimlerle adlandırılmıştır.

İkonik ürünleri arasında yerini alan zengin pigmentlere sahip far paleti, bronzdan altına ve sıcak pembeye geçiş yapan doğal bitişli yüz paleti, gündüzden geceye uyarlanabilen özgün görünümler sunuyor. Sıcak renk tonlarıyla harmanlanan paletler, cildi aydınlatıcı yapısıyla makyaj tutkunlarının favorisi oluyor.

Koleksiyondaki İstanbul, Londra ve Amsterdam renk kodlarıyla Sephora Collection’ın kadife yapılı likit rujları dikkatleri üzerine çekeceğiniz bir dudak makyajı için kolay uygulanabilir alternatifler sunuyor. Kirpiklere hacim ve dolgunluk veren ultra siyah yansımasıyla gün boyu kullanıma uygun Size-Up maskara ise Merve Özkaynak’ın dokunuşuyla tekrar yorumlanıyor. Merve’nin favorisi olan C+E Vitamin içerikli cilde ışıltı veren serum ve gün boyu nemlendirme özelliğine sahip göz altı kreminden oluşan kit ise güzellik ritüelinin iki yıldız ürünü olarak koleksiyonda ön plana çıkıyor.

“Hayallerimden ilham alarak hazırladım”

Yeni koleksiyonu ile ilgili konuşan Merve Özkaynak, ’’Sephora Collection ile Sephora Türkiye’nin ilk influencer koleksiyon işbirliği olan Sephora x Merve Özkaynak koleksiyonumuzu paylaşmanın gururu ve heyecanı içerisindeyim.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Her yaştan, her ten ve her göz rengine sahip kadının makyaj ve cilt bakımı yapmanın ne kadar keyifli ve kolay oldugunu deneyimleyebileceği özel bir koleksiyon. Güzellik tutkunları için cilt bakım kiti, 6 farklı metalik renge sahip far paleti, 3’ü bir arada olan yüz paleti ve her makyaj stiline uyum sağlayacak 3 muhteşem renge sahip Lip Stain rujlar hazırladık. Koleksiyonda yer alan C+E vitaminli cilde ışıltı vermeyi destekleyen serum ve göz çevresini nemlendirmeye yardımcı bakım kremi ile cildini yepyeni bir güne hazırlayan kadınlar Sephora x Merve Özkaynak koleksiyonu ile her an özgüveni yüksek görünümlere heyecan katacak. Her kadının kendi hayatından anlar yakalayabileceği hayatımdan ve hayallerimden ilham alarak hazırladığımız bu özel koleksiyonumuzu çok seveceklerine eminim.”

İşte Sephora x Merve Özkaynak koleksiyonu: