Şarkıcı Yalın’ın yorumladığı İlhan Şeşen şarkısı olan “Sensiz Olmaz”, Hollanda yapımı komedi filmi olan “De Tatta’s” (Hollandalılar) da kullanıldı. Fatma Genç ve Sinan Eroğlu gibi Türk oyuncuların da filmde yer aldığı proje 22 Aralık’ta Hollanda’da vizyona girdi.

“Bu kadar emeğin bazı karşılıkları olması lazım”

İlhan Şeşen, eserinin yabancı bir yapımda kullanılması hakkında “İnsanın hoşuna gidiyor tabii yabancı bir filmde eserinin yayınlanması. Bu kadar emeğin bazı karşılıkları olması lazım. Onlar yerine gelince de seviniyorum. ‘Sensiz Olmaz’ı tribute albümüm için Yalın çok güzel söylemişti. Onun yorumunu kullanmakta da haklılar” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Yalın ise “Amca’nın (İlhan Şeşen’in lakabı) şarkıları arasında en sevdiğim ‘Sensiz Olmaz’dı. Şarkının filmde kullanıldığından yeni haberim oldu, çok da mutlu oldum. Umarım daha çok insan tarafından sevilir ve söylenir.” ifadelerini kullandı.