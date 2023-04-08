2014 yılından bu yana gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan oyuncu Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner‘in mutlu beraberlikleri devam ediyor.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutluluk pozlarını paylaşan çiftten Şenay Gürler, ilişkilerinin 9. yılını kutladı.

Saygıner ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Gürler, yayınladığı karelere “9 yılı bitirdik… Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele… Aşkım” notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken Semih Saygıner de kayıtsız kalmadı.

Milli bilardocu, sevgilisinin paylaşımına “Aşkım” yorumunu yaptı.