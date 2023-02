6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremin en çok etkilediği şehirlerden birisi de Hatay oldu. Birçok yıkım ve can kaybının yaşandığı Hatay’da depremin ikinci haftası 6.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Birçok binanın yıkıldığı deprem sonrası oyuncu Şenay Gürler de sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

“Bu gece Antakya’da oyunum vardı. Sonra İskenderun, Mersin ve Adana. Çok heyecanlıydım 1 yıl sonra Antakya’ya gideceğim için. 10 ay yaşadık orada. Çok güzel insanlarla tanıştım, her anını coşkuyla yaşayan. Pırıl pırıl insanlar. Şimdi çoğu yaşamıyor ne yazık ki. Her an sürprizle karşılaşabileceğim hayalimdeki şehirdi Antakya. Farklıydı çok farklıydı. Şimdi paramparça, acı hem de çok acı yüklü. İçim o kadar çok acıyor ki. Kaybettiğimiz insanlara, o güzelim şehrin geldiği hale.

Acının yanında öfke de var, isyan da var içimde. Unutmayacağım, unutmayacağım, unutmayacağım…”

