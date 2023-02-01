TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün’e yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Damla Colbay, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Uğur Uzunel, Esra Ruşan, Naz Çağla Irmak, Savaş Özdemir ve Turgay Tanülkü gibi isimlerin paylaştığı dizide Sema Şimşek ve Polat Bilgin’de diziye dahil oldu.

Dizide “Derya” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Sema Şimşek sabırsızlıkla beklenilirken, Polat Bilgin’in dizide nasıl bir karakteri canlandıracağı ise büyük merak konusu oldu

Yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun’un oturduğu “Sıfırıncı Gün” dizisinin aksiyon ve maceralarla dolu yeni bölümü 3 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelecek.

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