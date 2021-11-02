Sema Dinçer için Kıvanç Tatlıtuğ ve Bade İşçil’den mesaj

Haluk Levent’in duyurduğu ölüm haberi ile Türkiye ve sanat camiası Sema Dinçer içi büyük üzüntü yaşamıştı.

Handan Karakteri ile Kuzey ve güney dizisine damga vuran Sema Dinçer için oyuncu arkadaşları, ıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Avkıran ve Bade İşçil başsağlığı mesajı yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ: Çok üzgünüm. Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum Sema Dinçer…

Bade İşçil: Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Mustafa Avkıran: Ah be Semra… huzur içinde yat.

Ece Yörenç: “Ece’nin bugüne kadar yazdığı her kadın karakterini ayrı sevip, hepsine ayrı gıcık oldum. Hayriye Hanım gibi mesela… Handan Hanım’a da dayanamıyordum. Aynı bölüm içinde hem çok üzülüp, kıyamayıp hem de çok sinirleniyordum. Çocuklarını ayrı ayrı kayırıp, ayrı ayrı severken – merdivenlerde kapılarda sessizce dururken sinirlerimi tel tel ediyordu” Rolünün hakkını şahane vermişti! Allah rahmet eylesin, gittiği yerde çok sevilsin… En az Handan Hanım kadar yaralı, hüzünlü bir kadındı. Nur içinde, huzur içinde uyusun.