Amerikalı oyuncu Selma Blair (49), 2018 yılının son döneminde sosyal medya hesabından MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını açıklayarak, uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını yitirmeyen Blair, bu kez geçmişinin karanlık sayfalarını açtı.

‘Legally Blonde’ (Bu Nasıl Sarışın) filminde canlandırdığı ‘Vivian’ karakteri ile ünlenen aktris, anılarını kaleme aldığı ve 17 Mayıs’ta okuyucuyla buluşacak olan ‘Mean Baby’ adlı anı kitabında bilinmeyenlerini gözler önüne serdi.

Bir çocuk annesi Blair, kitabında hayatının çok erken bir döneminde, henüz 7 yaşındayken alkol sorunu yaşamaya başladığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, 20’li yaşlarına geldiğinde giderek yükselen bu bağımlılık yüzünden başına daha kötü olaylar geldiğini açıkladı.

“Benim için başlangıçta büyük bir rahatlamaydı”

Selma Blair, kitabında yer verdiği geçmişiyle ilgili olarak People Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Blair, hayatının ilk döneminde alkole sığındığını belirtti. Ünlü yıldız, “Benim için başlangıçta büyük bir rahatlamaydı. Gençliğimde alkolü bir tür rahatlama ve başa çıkma mekanizması olarak görüyordum.” diye konuştu. Selma Blair, ayrıca küçük yaşta başladığı bu kötü alışkanlığı nedeniyle kısa sürede bu konuda bir tür uzman olduğunu da söyledi.

“Lütfen, durun!’ bile diyemedim”

Selma Blair’in kitabına göre, ünlü yıldızın başına gelen ilk korkunç olay şöyle gerçekleşti:

Lise yıllarında ilkbahar tatili sırasında çıktığımız ve çok alkol aldığımız bir günün sonrasında tecavüze uğradım. Her iki kişinin de bana bunu yapıp yapmadığından emin değilim. Ama birinin tecavüz ettiğinden eminim. Sessizdim ve her şeyin bitmesini bekledim. O gün defalarca tecavüze uğradım, çünkü öylesine sarhoştum ki “Lütfen, durun!” bile diyemedim.