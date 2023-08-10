Ekranların dikkat çeken yapımlarından ‘Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakterine hayat veren oyuncu Selin Türkmen, oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Genç oyuncu son olarak kolye ve bilekliği ile tamamladığı siyah kombinin ile poz verdi.

Türkmen, peş peşe yayınladığı fotoğraflarıyla takipçilerinden tam not aldı. Bazı kullanıcıları “Dünya güzeli”,” Yüzü bebek gibi”, “Güneş gibi parlıyorsun” gibi yorumlar yaptı.