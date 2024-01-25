Ünlü oyuncu Selin Şekerci öpüşme sahneleriyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Çoban Yıldızı, Kızım, Çatı Katı Aşk ve Aile gibi yapımlarla tanınan oyuncu Şekerci, Yasemin Şefik’in programına konuk oldu.

Şefik’in “Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?” sorusuna oyuncu, “Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim” dedi.

Oyuncu “Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde gergin oluyorlar. Bunun bir tekniği var kardeşim. Ben mesela ‘Güzel kardeşim’ deyip kamyoncu gibi giriyorum partnerime” dedi.