‘Kaçak Gelinler’, ‘Kızım’, ‘Çatı Katı Aşk’, ‘Çoban Yıldızı’ gibi yapımların başrolünde yer alan Selin Şekerci, kendisi gibi oyuncu arkadaşı Hazal Kaya’nın yeni yaşını kutladı. Kaya ve oğlu ile kamera karşısına geçen Şekerci, çektiği fotoğrafı siyah-beyaz filtre ile 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

33 yaşındaki ünlü isim, gönderisine “İyi ki doğdun, iyi ki beni en mutlu teyze yaptın. Tüm annelik hormonlarımı canlandırdın! Seni çok seviyorum. Olmasaydın, olmazdık koca yürekli…” notunu düştü.

Kısa sürede 440 bin beğeniyi geçen paylaşıma kayıtsız kalmayan karnı burnunda anne ise “Kurban olduğum, ağlattın beni” şeklinde yorum yaptı.