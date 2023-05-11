Ekranların sevilen dizisi ‘Kraliçe’de Zeynep karakterini canlandıran Selin Şekerci, verdiği bir röportajda “Aşık olacağın kişi nasıl bir olmalı?” sorusuna “Hiç kalıbım olmadı. Şu benim tipimdir diyeceğim biri de olmadı. Ben sadece güvende hissetmek isterim. Sevdiğimin yanında kendimi hep geliştirmek isterim” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yazdan bu yana işletmeci Osman Yalın ile aşk yaşıyor.

İlişkisinin güzel gittiğini söyleyen Selin Şekerci, “Evlilik vaktim geldi diyor musunuz?” sorusuna ise “Onun da vakti var mı bilmiyorum. Olması gerekiyorsa olur” şeklinde cevap verdi.