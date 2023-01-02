Önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan ‘Sevda Mecburi İstikamet‘ adlı filmde rol alan Selin Şekerci, geçtiğimiz yaz aylarında İbrahim Selim ile birlikteliğini sonlandırmıştı. 7 aylık ilişkinin ardından ortaya atılan iddialara göre Selim’in yoğun iş temposu, ikilinin ayrılmasına neden olmuştu. Ayrılığın ardından “Aşka tövbe ettim” diyen Şekerci, işletmeci sevgilisi Osman Yalın ile yeni yıl pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

2023’ü evde sevgilisiyle karşılayan 33 yaşındaki oyuncu, yayınladığı karelere “Janti bir 2023 olsun” notunu ekledi.