Selin Şekerci‘nin İbrahim Selim‘in ,‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk olmasından ardından başlayan aşktan kötü haber geldi.

Yaz aylarında sürpriz bir aşka yelken açtıkları öğrenilen oyunu çift, Selin Şekerci ile İbrahim Selim ilk kez Marmaris tatilinde deniz ve güneşin tadını çıkarırken kameramanların objektiflerine yansımıştı.

7 aydır aşk yaşayan ve birlikte yaşamaya başlayan ünlü çifttin geçtiğimiz hafta ilişkilerine nokta koydukları ortaya çıktı. Çiftin, anlaşamadıkları için dostça ayrıldığı söyleniyor.