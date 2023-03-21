Kraliçe dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Selin Şekerci, Uğur Uzunel ve Ulvi Kahyaoğlu ile birlikte tiyatro sahnelerine de dönüyor.

İlk oyunu 27 Mart’ta sahnelenecek oyunun yönetmenden koltuğunda Sırça oyununun da yönetmeni İbrahim Çiçek otururken, oyunun çevirmenliğini ise Toz’un yönetmeni Hira Tekindor üstleniyor. Bir aidiyet öyküsünün işleneceği oyun; çok isterken mahrum kalanların, yaşadıkları dünyaya ait olabilmek için birkaç resmi belgeye ihtiyaç duyan çocukların hikayesini anlatıyor.

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