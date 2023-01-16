Selin Şekerci‘nin Selçuk Yöntem‘le başrollerini paylaştığı Sevda Mecburi İstikamet filmi 6 Ocak’ta beyazperdede seyircisiyle buluştu. Filmde otizm spektrumlu bir karakteri canlandıran Şekerci, filmini izlemek için İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği ve otizmli çocukların aileleri ile bir araya geldi.

Film gösterimi sonrasında kameralara konuşan güzel oyuncu, aşırı duygusal ve gururlu olduğunu, bu buluşmanın filmi neden yaptıklarını bir kez daha anlamasına fayda sağladığını söyledi.

Rolüne kısa sürede hazırlandığını söyleyen Selin Şekerci, en büyük destekçisinin Ozan ve İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneğinin Başkanı olan annesi Sedef Hanım’ın olduğunu, sette hep yanlarında oldukları için kendi Suna’sını Ozan’dan ilham alarak yarattığını ekledi.

“Film sonrası psikolojik destek aldınız mı?” sorusuna ise zaten her hafta düzenli terapiye giden biri olduğunu, mesleğinden dolayı hem başka karakterler canlandırdığından hem de aldıkları tepkilerinin çokluğundan dolayı bir gereklilik olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, son olarak “Her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte düzenli bir şekilde terapiye gidince daha sağlıklı olacağımı hissettim ve devam etti” dedi.

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