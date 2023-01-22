Şimdilerde ‘Sevda Mecburi İstikamet’ isimli yeni sinema filmiyle izleyici karşısına çıkan Selin Şekerci, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Meslektaşı Fahriye Evcen’in ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği hastanenin önünden geçerken yakalanan Şekerci, kameraları fark edince adımlarını sıklaştırdı.

33 yaşındaki oyuncu, eninde sonunda muhabirlerle yan yana gelince “Talihsizliğim sizin önünüzden geçtim. İnşallah o haberi kaçırırsınız” sözleriyle espri yaptı. Gazetecilere kimin için beklediklerini soran Selin Şekerci, “Fahriye hanım doğum yaptı onu bekliyoruz. Darısı başınıza” yanıtını alması üzerine “Amin inşallah. Ben uyanınca. Daha kahvemi içmedim, uyanamadım” dedi. Makyaj yapmadan dışarı çıktığı görülen güzel oyuncu, “Beni bu halde çektiniz ya alacağınız olsun” diyerek, basın mensuplarına sitemde bulundu.