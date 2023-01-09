Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Çağan Irmak imzalı film ‘Sevda Mecburi İstikamet‘in başrol oyuncularından Selin Şekerci, Hakan Gence’ye verdiği röportajda hayatına ve mesleğine dair açıklamalarda bulundu.

Kendisine sorulan “Yıllardır setlerdesin, Fiziksel ya da psikolojik şiddete şahit oldun mu?” sorusuna Şekerci, “Çeşitli mobbingler yaşıyoruz setlerde. Ama güzellik algısı özellikle son zamanlarda arşa çıktı. Ben pandemide kilo aldım, sonra da verdim. Sektörden birinin şöyle bir şey dediğini duydum: “Selin kilo almıştı, üçüncü sınıf oyuncu gibi görünüyordu, şimdi tekrar başrol olmuş.” Bunlarla ilgili kompleksi olmayan ben, her aynaya baktığımda bunu düşünmeye başladım. Kilo kompleksine girdim ve hâlâ düzeltemedim. Bunu da bana 33 yaşımdayken, birinin kurduğu bir cümle yaptı” diyerek yanıt verdi.

Bu mesleği seçtiği için her gün pişmanlık duyduğunu söyleyen ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle bu psikolojik olarak demir gibi olmanız gereken bir iş. Müthiş bir rekabet var. Bir de özellikle dizi sektöründe yetenekli olman çok da bir şey ifade etmiyor. Çok iyi insan ilişkileri gerekiyor. Sürekli bir yarış, hep bir sonraki adımını düşünmelisin. Düşünmeyi bıraktığın an ayağını kaydırabilirler.”