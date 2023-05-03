Ekranlarda yerini alan yeni dizi ‘Kraliçe’de ‘Zeynep’ karakterine hayat veren Selin Şekerci, önceki gün Arnavutköy’deydi. Dizide rolü hakkında yaptığı “Zeynep de benim gibi dimdik” açıklaması hatırlatılan güzel oyuncu, “Ben zaten hep öyle rolleri oynuyorum. Öbürlerinde sıkılıyorum, oynayamıyorum. Çocukluktan beri biliyorsunuz, dik değil miyim ben? Kimse beni hiçbir şeye, hiçbir konuya eyvallahım yok” dedi. 1 Mayıs’la alakalı konuşan Selin Şekerci, “Tüm işçilerimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs’ını kutluyorum” dedi.

Rol aldığı tiyatro oyunu ile ilgili konuşan Selin Şekerci, “Her zaman kapalı gişe, hep dolu. Sahnede olmak çok güzel. Keşke daha önce yapsaymışım, bu kadar beklemeseymişim” dedi. Dizi ile tiyatro sahnesini karşılaştıran ünlü isim, “Çok güzel bir şey. Burnunun ucunda seyircinin gözünün içine bakarak oynuyorsunuz, beni olumlu anlamda çok etkiliyor. Alkışlıyorlar falan. O an ne hissettiriyorsanız tepkisini alıyorsunuz, muhteşem bir şey. Hep yapacağın bundan sonra, inşallah” ifadelerini kullandı.

Dijital platforma çekilen projesinden sonra sinema salonlarının sekteye uğradığı hatırlatılan 33 yaşındaki oyuncu, “Ben de tercih etmiyorum, açıkçası. Pandemiyle beraber oldu, sanırım. Yapımcılarla beraber bizde o tarafa yöneldik, çalışma şartları daha insani” ifadelerini kullandı. Aşk hayatıyla ilgili sorulara ise Şekerci, “Her şey yolunda, mutluyum” dedi.