Başarılı oyuncu Selin Şekerci, başrolünde ‘Suna’ karakterini canlandırdığı ‘Sevda Mecburi İstikamet‘ filminin galasında gözyaşlarına hakim olamadı. Basın mensuplarının yönelttiği sorulara Şekerci, göz yaşları içerisinde “Çok mutluyum. İyi ki bu mesleği seçmişim. Bazı roller vardır bu iyiki’ye sebep olurlar. Bu iş gerçekten öyle oldu. Süreç hep ferah gitti. Çok sakindim ama insanların karşısına çıkınca çok duygulandım. İyi ki bu mesleği yapıyorum. İyi ki insanların hayatlarına dokunabiliyorum” dedi.

Törende duygusal anlar yaşayan Selin Şekerci, “Öncelikle Çağan Hoca’ma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir role beni layık gördüğü için. Çok mutlu bir set geçirdim, oyunculukla tekrar barıştığım, iyi ki bu işi yapıyorum dediğim bir set yaşadım. Filmimiz bir farkındalık filmi değil biz sadece gerçek olanı anlatmaya çalışıyoruz. Umarım hepiniz o gerçeği en pozitif şekliyle görürsünüz, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bu filmdeyim. Gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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