Şimdilerde ‘Kraliçe’ dizisi ile ekranlarda olan Selin Şekerci, devam eden projesi hakkında konuştu. Dizide ‘Zeynep’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu, “Dizi çok güzel gidiyor, çok mutluyum. Hem oyun hem dizi tatlı bir yoğunluk yaşıyorum. Zeynep dümdüz ve dosdoğru bir kız, bu özelliklerinden dolayı oynaması bana çok keyifli geliyor, söyleyemediğim çoğu şeyi Zeynep sayesinde söylüyorum. Kardeşler olarak aşırı kardeş olduk ve çok eğleniyoruz, diziyi şehirden uzak bir yerde çekiyoruz ve yapabileceğimiz tek şey birbirimizle vakit geçirmek oluyor, eğlenerek çekiyoruz. Benim oynadığım karakterlere hiçbir şey olmaz. Aynı benim gibi her zaman dimdik olur” ifadelerini kullandı.

Selin Şekerci, ‘Sığınak’ isimli tiyatro oyununun devam ettiğini, oyunun kapalı gişe oynadığını ve seyircinin ilgisinden çok mutlu olduğunu söyledi.