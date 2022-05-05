Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da geçiren güzel oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Kendisini görüntüleyen muhabirleri görmesiyle kısa süreli panik yaşayan Şekerci, “Beni bununla çekmeseydiniz iyiydi” diyerek, kafasındaki pembe renkli tacı çıkarttı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen 32 yaşındaki oyuncu, “Arkadaşımızın doğum günü vardı, onun kutlamasındaydık” dedi. “Yeni bir projeniz var mı?” sorusuna ise Şekerci “Mayıs ayının son haftası gibi sinema filmi için sete çıkacağım, onun haricinde bir şey yok şu an. Yaz için de bakalım yine aynı yerlere gideceğim, zaten bolca denk geleceğiz oralarda” şeklinde cevap verdi.

Son olarak rol aldığı ‘Yeşilçam’ adlı dizide ‘Mine Cansu’ karakterini canlandıran Selin Şekerci, önceki günlerde verdiği bir röportajda, “Bir gün evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım” açıklamasında bulunmuştu. Muhabirlerin bu sözleri hatırlatılması üzerine ünlü oyuncu, “Anne olmayı çok istiyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum tabii ki” dedi.

Gazetecilerin “Evlilik için bir aday var mı peki?” sorusuna güzel oyuncu, “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur” şeklinde yanıt verdi.

Muhabirlerle sohbet ederken neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Selin Şekerci, kendisine yöneltilen “Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?” sorusunu ise gülümseyerek “Yok yok, hepsi benim bebeklerim” şeklinde cevapladı.