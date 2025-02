Müzikten bir pelerine sahip olmak, uçabilmek için büyük bir fırsat. Sen hangi aşamadasın; kendi uçuşuna hazır mısın?

Sanırım küçüklüğümden beri buna kendimi hazırladığım için kariyerimin her aşamasında kendi halinde bir uçuş var. O yüzden aslında her sene farklı bir uçuş üzerine çalışıyorum diyebilirim. Daha çok güçlenmeye, daha çok öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye çabalıyorum. İnsan uçtukça daha da yüksek yerleri keşfetmek istiyor. Sanırım en büyük heyecan da burada.

Üretiyorsun, ürettikçe de yelpazeni genişletiyorsun. Başarı; motivasyon ve heyecan kazandırdığı gibi kaygı ve stres de hissettirebilir. Şu sıralar en çok hangi duygularla hislerini harmanlıyorsun?

Kesinlikle heyecan hep mevcut. Sanırım 2024 çok farklı duygular hissettiğim bir yıl oldu hem insanlarla hem kendimle hem hayatla hem de tabii ki müzikle. Bu hisleri kağıda dökebilmek beni hem heyecanlandırıyor hem de motive ediyor. 2025 yılı artık albüm yaptığım sene olacağı için bunun heyecanını yaşıyorum. Albümün hazırlık süreci ister istemez hem stresli hem de çok eğlenceli geçiyor. İnsan günlüğünü bir anda binlerce kişiye okutuyormuş gibi hissediyor aslında. O yüzden şu sıralar beni motive eden en büyük kaynak, bu projeyi doğru şekilde şekillendirebilmek. Tabii kaygılar her zaman var ama işin biraz zevki de burada; kaygıları kırmak ve onlarla yüzleşip içindeki o sanatı ve hisleri dışarı vurabilmek.

Sosyal medyayla aran nasıl? Kasmadan, içinden geldiği gibi paylaşım yapanlardansın. Bazen bu durumun seni yorduğunu hissediyor musun?

Aslında yukarıda da dediğim gibi, ben sanırım sosyal medya ile barışmış durumdayım. Artık kabullendim ki geleceğimizin büyük bir kısmı sosyal medya platformlarında olacak. O yüzden bu duruma karşı çıkmaktansa, onunla bir olup en verimli şekilde nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Dediğiniz gibi, bazen insan fazla düşününce kasılabiliyor ve her şey çok saçma gelebiliyor. Ama kendinizi bıraktığınızda çok daha samimi içerikler çıkıyor. Doğru anı beklemek bazen hareket etmeyi tamamen engelliyor. O yüzden sosyal medyaya bir şey koymak için kusursuz videoyu aramamak gerekiyor. 1-2 kez çekip, en doğal haliyle koymak lazım. Çünkü o video o ana özeldir ve bu da onu güzel kılar.

Bu sayfaları her açtığında kendine hatırlatmak istediğin bir not düşmeni isteyeceğiz. Gelecekteki sene neler söylemek istersin?

Küçüklüğünden beri kurduğun o hayali şu an yaşıyorsun Selin. Müzikle hem kendine hem de başkalarına iyi gelmeyi başarıyorsun; bunu asla unutma. Her ne kadar kendini bazen sorgulasan bile, doğru yoldasın. Yürümeye devam et, pes etme. Çevrene iyi gelmek için basamakları çıkmaya devam et. Hayallerine yaklaşıyorsun ve başarmak üzeresin. “Proud of you.”

*Röportajın tamamı ALL Şubat sayısında ve tüm dijital platformlarda.