Kenan İmirzalıoğlu ile partner olduğu dizisi Acı Hayat ile tanındıktan sonra Adanalı dizisindeki İdil karakteriyle hafızalara kazınan Selin Demiratar, kariyeriyle ilgili ciddi bir karar aldı.

16 yaşında Koçum Benim dizisiyle sektöre giren, son olarak ise Huzur Sokağı dizisinde izlediğimiz Selin Demiratar, 2020 yılında hayatını iş insanı Mehmet Ali Çebi ile birleştirmişti.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir davette basın mensuplarına konuştu. Oyunculuğa genç yaşlarda başladığını söyleyen 39 yaşındaki ünlü isim, set temposunun artık yorucu geldiğini emekliliğe ayrıldığını belirtti. “Set temposunu özlemediniz mi?” şeklinde gelen sorulara ise izleyici olarak izlemeyi sevdiğini, ilerde belki küçük rollerde yer alabileceğini söyledi.

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