Selin Ciğerci’nin yeni imajını takipçileri yorumladı

Birkaç gün önce silikonlarını büyüttüğünü açıklayan ünlü isim Selin Ciğerci, annesinin isteği üzerine imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarına veda edip kahverengi tonlarına geçiş yapan Ciğerci, sosyal medyadan paylaştığı gönderide bu değişimi annesinin istediğini, kendisinin de onu kırmayıp kabul ettiğini söyledi.

Instagram hesabından paylaştığı videoda “Nasıl olmuşum? Saç rengimi beğendiniz mi? Annem çok istedi. ‘Sana çok yakışacak, söz veriyorum’ dedi. Galiba haklı ama gözüm alışamadı hala” diyen Selin Ciğerci, takipçilerinin büyük bir kısmından sarı rengin kendisine daha çok yakıştığı yorumunu aldı.