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Seyrantepe Mah. Yayıncılar Sok. No: 10 Kat:3  İstanbul

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Birkan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı
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Birkan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı

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Demet Akalın’dan dikkat çeken Hadise paylaşımı

Tuğba Ekinci’nin hedefi Defne Samyeli oldu
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Tuğba Ekinci’nin hedefi Defne Samyeli oldu

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