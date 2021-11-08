Selin Ciğerci’nin olay yaratan yorumu: Uğur Yücel’i tanımıyorum

Ekranların popüler moda yarışması ‘Bir Başka Güzel’de jüri üyeliği yapan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde değiştirdiği saç rengiyle yeni imajını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı. Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Ciğerci, bu defa TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programında yaptığı açıklama ile tartışma yarattı.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan ünlü fenomen Ciğerci, Uğur Yücel’in verdiği bir röportajı yorumladı. Usta oyuncunun “Dizilere takipçi sayısına göre oyuncu seçildi” sözlerine karşılık, Uğur Yücel’i tanımadığını belirten Ciğerci, “Uğur Yücel’i tanımıyorum. Ekranda görünce hatırladım. Benim birini tanımam için magazinde yer alması gerekiyor. Dizi izlemediğim için oyuncuları da tanımıyorum” açıklamasıyla herkesi şaşırttı.