Selin Ciğerci, ikinci kez evlendiği Gökhan Çınar ile Eylül ayında tekrar boşandı. Geçtiğimiz sene Gökhan Çınar’ın aldatması nedeniyle yollarını ayıran çiftin yeniden ayrılması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yaşananlar üzerine kameralara yansıyan Ciğerci, “Şu an hayatımda kimse yok. Instagram’da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazmıyorum. Bunların arasında ünlüler de var” demişti. Ünlü isim açıklamasının üzerine Merve Boluğur’un düğününde yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Selin Ciğerci henüz kim olduğu bilinmeyen aşkıyla Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğününde el ele fotoğraflandı. Ciğerci gizemli sevgilisi ilgili henüz bir paylaşımda bulunmadı.

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