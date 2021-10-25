Selin Ciğerci Aşk İddialarını Doğruladı

Geçtiğimiz ay, 2019 yılında evlendiği futbolcu Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci, bir basketbolcu ile hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı.

Selin Ciğerci, Posta’ya yaptığı özel açıklamada, “Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye’de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor. Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok.” sözleriyle yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı. Henüz aralarında ciddi bir ilişki olmadığını belirten Ciğerci, “Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz” dedi. Ciğerci, henüz birlikte olduğu kişinin ismini açıklamak istemediğini söyledi.