Uzun süredir oyunculuğuyla ve aldığı kilolarla gündeme gelen Selena Gomez kalbini Drew Taggart‘a kaptırdığı öne sürüldü. Çıkan haberlere göre aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan ikilinin bir süredir birlikte olduğunu, sık sık dışarda vakit geçirdiğini ve Selena Gomez’in çok mutlu olduğu konuşuluyor.

Drew Taggart’ın üyesi olduğu The Chainsmokers müzik grubu geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla grup seks yapmalarıyla gündeme gelmişti.

Psikolojik sorunlarla mücadele eden Selena Gomez’in hayranları Drew Taggart ile olan ilişkisi için sosyal medyada tepkiyle karşıladı. Gomez’in hayranları ”Selena doğru seçimler yapamıyor” ve ”Aldatılması yakındır” gibi olumsuz yorumlar yaptı.

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