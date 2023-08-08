Selena Gomez, cesur ve şık pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Siyah zincir detaylı mayo ve pembe şişme eldivenleriyle göz kamaştıran Gomez, terliklerinde leopar deseni tercih ederek kombinini tamamladı.

Ünlü isim, leopar desenli elbisesiyle verdiği bir başka pozda ise göğüs dekoltesiyle şıklığına şıklık kattı. Pastel tonlarında fular takan Selena Gomez, koyu renkli ruj ve ojeleriyle iddialı bir görünüm sergiledi.

Gladyatör stiliyle de nefes kesen Gomez’in el bileği ve bacağındaki dövmeleri de gözden kaçmadı. Sosyal medyada paylaştığı sınırları zorlayan pozlarına kısa sürede 8 milyona yakın beğeni gelen güzel oyuncunun, en ilginç pozlarından biri, ayak bileklerine gümüş tonlarında balonlar bağlayarak çektiği kareler oldu. Siyah şort tulumuyla oldukça sade bir görünüm sergileyen Gomez, yine de tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.