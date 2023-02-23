Şarkıları kadar özel hayatıyla da adından sıklıkla söz ettiren Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada zorbalığa uğramıştı. Selena Gomez ise aldığı kilolar hakkında, “Kendimizi kötü hissettiğimiz günlerimiz oluyor ama sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ederim” açıklamasında bulunmuştu.

Hem Bella Hadid’in hem Selena Gomez‘in i The Weeknd’in eski sevgilileri olmasından dolayı Selena Gomez’in geçtiğimiz akşam art arda yaptığı paylaşımlar kısa sürede magazin dünyasında gündeme oturdu.

Selena Gomez, Instagram ve TikTok hesapları üzerinden ‘Keşke Bella Hadid kadar güzel olsaydım’ notuyla ve Bella Hadid’in filtresiyle video paylaştı. Selena Gomez, ilerleyen saatlerde ise ünlü manken Bella Hadid’in fotoğrafını paylaşarak ‘Aşık olduğum kadın’ açıklamasını yaptı.

Selena Gomez’in Bella Hadid hamlesi kısa sürede sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşuldu.

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