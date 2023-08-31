Yazarlar ve oyuncuların son 63 yılın en büyük grevini başlattığı Hollywood’da, grev kuralları gereği oyuncuların filmlerini veya dizilerini tanıtmaları, onlar hakkında röportaj vermeleri yasak. Ancak Selena Gomez, bu kuralı yıktı.

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, ‘Only Murders in the Building’ dizisi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dizi setinden bir kare yayınlayan 31 yaşındaki Gomez, bu gönderisi, başını kısa süreli derde soktu. Gönderinin yayınlanmasının ardından Selena Gomez’in hayranları, oyuncuya grev kurallarını hatırlatarak dizisini tanıtamayacağını söyledi.